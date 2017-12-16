Асфальт на улице Комсомольской оказался тоньше стандартного

Суд удовлетворил исковые требования МКУ «УКХ города Орла».

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» к казанскому обществу с ограниченной ответственностью «Стройэнергомонтаж» о наложении штрафа и взыскании неосновательного обогащения.

В мае 2016 года стороны заключили муниципальный контракт на ремонт дороги на улице Комсомольской. Смета составила 67,8 миллиона рублей. Работу заказчик оплатил. Однако затем возникли претензии к качеству ремонта. Экспертиза показала, что покрытие на трех участках отремонтированной улицы Комсомольской не соответствует по толщине требованиям ГОСТ.

Кроме того, были обнаружены участки с так называемым шелушением дорожного покрытия. Подрядчик отказался устранить дефекты, стоимость которых в денежном эквиваленте составила 827,3 тысячи рублей. Эту сумму арбитраж взыскал с ответчика как неосновательное обогащение, ведь деньги по контракту были выплачены ему в полном объеме. Кроме того, на подрядчика наложен штраф в сумме 678,3 тысячи рублей. Таким образом, всего с него взыскано более 1,5 миллиона.