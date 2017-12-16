Орловская область утратила позиции в рейтинге экологии

Обнародован экологический рейтинг регионов страны.

Тамбовская область с большим отрывом лидирует в экологическом рейтинге регионов России, составленном по итогам осени 2017 года. В пятерку лучших вошли также Республика Алтай и Алтайский край, Курская область и Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Российская газета». Издание отмечает, что заметный подъем в рейтинге по сравнению с осенью 2016 года продемонстрировали Курская и Мурманская области, Краснодарский край, Карачаево-Черкесская Республика и Ростовская область.

Орловская область занимает в рейтинге 41 место, что на шесть позиций хуже прошлогоднего показателя. В ЦФО наш регион занимает 11 строчку из 18 (включая Москву и Московскую область). Вероятно, на позиции в рейтинге сказались серьезные проблемы с вывозом мусора, которые в последнее время переживает Орел.

Кроме того, свою роль сыграла передача в суд нашумевшего уголовного дела о «санитарных «рубках в национальном парке «Орловское полесье», в результате которых были уничтожены леса на 17 млн рублей.

Кстати, столица заняла лишь 15 место в стране и 4 в ЦФО из-за проблем с атмосферой на востоке города — 8 декабря москвичи вновь пожаловались на сильный «запах тухлой капусты». Как отмечает «Российская газета», определить источник неприятных ароматов специалистам пока не удалось.

— Общие итоги «Года экологии» подводить еще рано, — говорит Андрей Нагибин, председатель ОО «Зеленый патруль». — Но, к сожалению, уже сейчас можно сказать, что он в России получился «годом желаний», а не годом реальных дел в сфере экологической модернизации. Больше половины населения проживает в неблагоприятных экологических условиях. Проблема переработки и вторичного использования мусора не решена ни в одном регионе, а качество питьевой воды в городах вызывает очень много вопросов.