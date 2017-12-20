Под Орлом чиновница избежала штрафа за выплату премии самой себе

Ее лишь ограничили в праве занимать муниципальные должности.

Суд Хотынецкого района вынес довольно мягкий приговор в отношении бывшей главы администрации Селиховского сельского поселения Надежды Мацкевич. Чиновницу признали в присвоении денежных средств. Женщина безосновательно выписала себе премии на общую сумму 83 тысячи рублей.

Мацкевич не была даже оштрафована. Согласно приговору, ей запрещено занимать должности во власти сроком на два года. С нее также взыскали сумму премий, выписанных незаконно.