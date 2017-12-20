 

Строителя «Титаника» обвинили в угрозах свидетелям

20.12.2017 | 12:06 Новости, Общество

Суд объяснил, почему Илью Дисмана взяли под стражу.

Как уже рассказывал «ОрелГрад», накануне суд Заводского района Орла удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу Ильи Дисмана. Он возглавлял ООО «АСК Инжиниринг», которое было подрядчиком строительства знаменитого орловского «Титаника» — многопрофильного медицинского центра областной больницы.

По версии следствия, Дисман похитил более 136 миллионов бюджетных рублей, выплаченных фирме в качестве аванса. Кроме того, его обвиняют в умышленной невыплате заработной платы. Долг перед 157 работниками превысил 5 миллионов рублей.

В суде Заводского района филиала пояснили причину, по которой ходатайство следствия было удовлетворено. Суд исходил из того, что Дисман зарегистрирован и проживает в Санкт-Петербурге. После совершения инкриминируемых ему деяний он покинул Орел и скрылся от следствия. Дисман не имеет в Орловской области места жительства и прочных социальных связей.

При этом у него есть близкие родственники за границей и намерение выехать за пределы РФ. Кроме того, по представленным суду сведениям, он угрожал свидетелям по делу. Доводы защиты о применении к обвиняемому более мягкой меры пресечения были признаны неубедительными. Кстати, под стражей Дисман будет находиться до 16 февраля.

Подчеркнем, что постановление Заводского районного суда может быть обжаловано в Орловский областной суд.

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