КСП рассказала о подозрительных сделках «Спецавтобазы»

Контракты заключались на заведомо невыгодных условиях.

Контрольно-счетная палата Орла обнародовала данные о проверке, проведенной в муниципальном унитарном предприятии «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Она коснулась периода с начала 2015 года и по сентябрь 2017 года. Всплыли очень любопытные факты.

Так, МКУ «УКХ г. Орла» в декабре 2014 года заключило муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Орла с ГУП ОО «Дорожная служба» на сумму, превышающую доведенные лимиты бюджетных обязательств на 675,7 миллиона рублей.

«МУП «Спецавтобаза» не смогло принять участие в данной закупке ввиду невозможности внесения неправомерно завышенной суммы в обеспечение заявки и в обеспечение исполнения контракта, — считают в КСП. — Несмотря на то обстоятельство, что работы по содержанию улично-дорожной сети города Орла до подписания договоров субподряда выполнялись МУП «Спецавтобаза» самостоятельно на протяжении ряда лет, технология выполнения и регламент работы хорошо известны предприятию, стоимость услуг генподрядчика установлена в договорах субподряда на необоснованно высоком уровне (от 7 до 5 процентов). Потери МУП «Спецавтобаза» на оплату услуг генподряда ГУП ОО «Дорожная служба» в завышенном размере составили 12,5 миллиона рублей».

Кроме того, «Спецавтобаза» без согласования собственника заключило 12 договоров сублизинга с единственным поставщиком — ГУП ОО «Дорожная служба» — на приобретение 17 единиц дорожной техники без проведения конкурентных процедур на заведомо невыгодных для предприятия условиях. Ежемесячный платеж по договорам сублизинга составляет от 5,05 до 5,75 миллиона рублей.

«Предприятие не воспользовалось правом провести конкурентные способы закупок на 6 единиц техники, в связи с чем, неправомерные расходы предприятия на оплату лизинговых платежей по указанной технике составили 437 миллиона рублей, — говорится в отчете КСП. — Три единицы приобретенной техники после двух месяцев работы вышли из строя, однако, лизинговые платежи за них продолжают регулярно уплачиваться. По расчетам предприятия упущенная выгода МУП «Спецавтобаза» за 2016-2017 годы от простоя трех единиц спецтехники с мая 2016 года по ноябрь 2017 года составляет 56,9 миллиона рублей».

Были выявлены и другие нарушения. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена прокурору Орловской области Ивану Полуэктову.