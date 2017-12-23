 

Орловским дачникам разрешат добывать воду просто так

23.12.2017 | 10:50 Новости, Общество

С 2019 года в Орловской области вступит в силу новая норма закона о недрах.

Депутаты Орловского облсовета в окончательной редакции утвердили проект внесения поправок в закон «О регулировании отдельных отношений недропользования на территории Орловской области». Он дополнен статьей о добыче подземных вод садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами.

Данный закон требует, чтобы при добыче подземных вод предварительно было проведено геологическое изучение. Также должен быть разработан проект и оформлено разрешение. Правила распространяются на предприятия и организации. Они необходимы для обеспечения рационального использования ресурса и его качества.

Но дачники и садоводы из закона поначалу выпали. Могло получиться так, что их тоже обязали бы проводить геологическое изучение недр перед тем, как брать воду для хозяйственно-бытовых нужд. Новая статья освобождает их от данной обязанности. Товариществам также не придется доказывать компетентным органам, что они обладают «квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ».

При этом закон обяжет дачников осуществлять добычу для хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ «с соблюдением правил охраны подземных водных объектов, а также основных требований по рациональному использованию и охране недр». Добавим, что одобренная депутатами поправка вступит в силу с 1 января 2019 года.

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