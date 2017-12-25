Клычков создал «портал для людей»

В эти минуты в стенах областной администрации проходит презентация нового ресурса.

25 декабря врио губернатора Андрей Клычков презентовал интерактивный сайт взаимодействия чиновников и населения, который получил название «Обращаем внимание» (обращаемвнимание.рф). Власти надеются, что с помощью него можно будет оперативно заявлять о проблемах и решать их. Сайт также должен стать площадкой для связи жителей с госслужащими.

— Нам нужно создать все возможности для наших главных помощников — для людей, — сказал Андрей Клычков. — Приходят в социальные сети сообщения: «Отремонтируйте яму», «Люк поставьте» — казалось бы, работы на два часа. Но это каждодневная работа, которую надо выполнять.

Сейчас на сайте находится информация о капремонте, благоустройстве дворов и ремонте дорог на 2018 год. По мере заключения контрактов на портале будут появляться сведения о сроках исполнения и объемах выполненных работ. Жители, в свою очередь, смогут пожаловаться на отставание или некачественную реализацию.

Чиновников обяжут отвечать на эти жалобы в оперативном режиме. В течение суток обращение будет передаваться ответственному лицу, и он будет обязан ответить на него. Клычков очертил крайний срок — 8 рабочих дней. Если житель опровергнет информацию, жалоба поступит на рассмотрение контрольного органа.

В настоящее время портал «Обращаем внимание» функционирует на территории Орла, но со временем — в течение 2018 года — его действие распространится на всю область.

Отмечается, что на создание нового сайта не было потрачено бюджетных денег.

Продолжение темы: Клычков перепишет законы региона под новый портал