Орловчанка отсудила 150 тысяч за сломанную на юге ногу

Ливенский суд удовлетворил иск к ОАО «Российские железные дороги».

Как сообщили в суде Ливенского района, местная жительница подала исковое заявление к страховой компании и ОАО «РЖД» о взыскании страховой выплаты в связи с повреждением здоровья и компенсации морального вреда. Она приобрела билет на поезд «Адлер – Елец».

Когда состав прибыл на станцию Горячий Ключ, женщина вышла из вагона на перрон и, поскользнувшись, упала. В результате получила закрытый перелом ноги со смещением. На «скорой» ее доставили в больницу, где ей была оказана помощь.

В суде отмечают, что сразу был составлен акт о несчастном случае. Стационарное лечение пострадавшая проходила в Ливнах. По окончании курса обратилась в страховую компанию, но получила отказ в связи с тем, что «несчастный случай произошел с ней на территории станции Горячий Ключ и не является страховым».

Суд удовлетворил требования частично. В пользу истицы с ОАО «РЖД» взыскана компенсация морального вреда в сумме 150 тысяч рублей. В удовлетворении иска к страховой компании было отказано. Решение было обжаловано в апелляционном порядке, но областная коллегия оставила его без изменения