Орловская область получила 130 новых «умных урн»

Комплексы обработки избирательных бюллетеней будут использоваться на ближайших выборах.

Федеральный центр выделил Орловской области 130 новых комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщил системный администратор ГАС «Выборы» ТИК Советского района г. Орла Равиль Волков на заседании Общественной палаты региона 26 декабря. Агрегаты были поставлены на Орловщину в минувшую субботу.

КОИБы применяются в Орловской области с 2011 года. Старые версии были оснащены однострочным экраном и двумя кнопками. Современные версии отличаются от предшественников и уже имеют цветной экран. Комплексы превратились в многофункциональные устройства и позволяют в более удобном формате вносить и выводить информацию.

— В комплект входят также новые ящики для голосования. Раньше они были полупрозрачными из поликарбоната, сейчас поставляются пластиковые, довольно прочные. Сами сканеры КОИБ сделаны из других материалов. Вместе с комплексом обработки поставляется принтер, а в КОИБе встроены аккумуляторы для обеспечения работы без питания от сети, — сообщил Равиль Волков.