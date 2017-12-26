 

Орловским студентам объяснят, как голосовать на выборах президента

26.12.2017 | 11:38 Новости, Политика

Избирательная комиссия проведет разъяснительную работу.

Как рассказали в облизбиркоме, в Орловской области пройдут встречи с представителями образовательных организаций. Первая из них уже прошла в Орле. Сообщается, что председатель облизбиркома Людмила Маркина «обратилась к представителям образовательных учреждений с просьбой об оказании содействия в разъяснении полученной информации о выборах в студенческой среде».

По ее мнению, особое внимание должно быть уделено разъяснению порядка включения избирателей в список избирателей по месту нахождения. Также она объяснила процедуру голосования студентов на выборах президента РФ. Они могут проголосовать по месту жительства или на удобном им избирательном участке, предварительно написав заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

«Участники совещания обсудили возможные пути реализации информационно-разъяснительной деятельности среди студенческого сообщества: организацию мероприятий, опубликование материалов в студенческих средствах массовой информации, изготовление информационных материалов», — отметили в облизбиркоме.

Напомним, выборы президента намечены на 18 марта 2018 года.

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