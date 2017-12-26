Проект Клычкова оказался на серверах Нидерландов

Между тем портал «Обращаем внимание» собирает персональные данные.

Согласно данным 2ip.ru и сервиса Whois, портал «Обращаем внимание», презентованный накануне врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым как способ прямой коммуникации чиновников и населения, базируется на сервере, расположенном в Нидерландах. Администраторы зарегистрировали его с помощью популярного в России сервиса reg.ru, а регистратор, в свою очередь, разместил портал на мощностях европейской страны.

Между тем новый проект Андрея Клычкова и его команды собирает персональные данные лиц, присоединяющихся к нему. При нажатии на кнопку «Готов участвовать» пользователю предлагается вбить в поля свои имя и адрес электронной почты, а также дать согласие на обработку персональных данных. В случае подтверждения информация об орловцах будет благополучно храниться на серверах в Нидерландах.

О защите персональных данных представители власти вспоминают только тогда, когда нужно, например, закрыть собеседование соискателей на пост главы администрации Орла. С приездом Клычкова, похоже, наступила эра высоких технологий и информационной открытости, в том числе и для стран Евросоюза. Впрочем, может быть, разработчики широко анонсированного вчера портала считают, что в Нидерландах надежнее будут хранить персональные данные орловцев, чем в России.

Из технических данных «Орелграду» удалось выяснить, что новый портал работает на популярном движке WordPress и на одном сервере с ним располагаются еще два сайта, принадлежащие двум московским коммерческим компаниям — транспортной и компании, занимающейся навигационным оборудованием для транспорта.

На основании этих данных можно сделать вывод, что официальные органы власти региона не имеют отношения к разработке портала обращаемвнимание.рф. После изучения сайта остается неясным, какое лицо осуществляет трансграничную передачу персональных данных с этого портала и несет ответственность за их сохранность.

ИА «Орелград»