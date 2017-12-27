 

Контролировать закупки и органы власти будет Сергей Бочков

27.12.2017 | 11:29 Новости, Общество

В Орловском УФАС назначен новый замруководителя.

Как сообщили в пресс-службе управления ФАС России по Орловской области, заместителем руководителя ведомства назначен Сергей Бочков. Он возглавил отдел контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти. Соответствующий приказ был издан руководством Федеральной антимонопольной службы.

Сергей Бочков уже приступил к исполнению обязанностей в новом статусе. С 15 ноября он работал в этой же должности с приставкой «и.о.». Бочков сменил вышедшую на пенсию Ирину Солдатенкову. Он будет курировать одно из самых важных и сложных направлений деятельности.

Сергей Бочков родился в Орловской области в 1986 году. В 2008 году окончил Орловский государственный технический университет и тогда же поступил на службу в УФАС. Трудовой путь начинал с должности специалиста 1-го разряда отдела естественных монополий и рекламы.

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