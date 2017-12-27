Под Орлом из-за проданной дороги завели 11 уголовных дел

Дела заведены по материалам прокурорской проверки.

Как уже рассказывал «ОрелГрад», внимание прокуратуры Орловской области привлек ряд подозрительных сделок, совершенных в Шаблыкинском районе. Там обанкротилось местное сельхозпредприятие, после чего имущество начало распродаваться по смехотворным ценам. В числе прочего за бесценок была продана дорога, построенная из бетонных плит. Она вела к селу Семеновка Хотьковского сельского поселения.

Местные жители жаловались и в администрацию, и в полицию. Однако в возбуждении уголовных дел им отказали. Все изменилось после проверки, организованной по личному поручению прокурора области Ивана Полуэктова. Постановления об отказе в возбуждении уголовных дел были отменены, а материалы направлены для проведения дополнительных процессуальных проверок.

— По требованию прокуратуры следователями СГ МО МВД России «Сосковское» возбуждено 11 уголовных дел по ст.158 ч.2 п. «а» УК РФ (кража) по фактам хищений дорожного покрытия, — сообщили в прокуратуре Орловской области. — В настоящее время прокуратурой Шаблыкинского района проводится проверка по факту незаконного бездействия сотрудников полиции при рассмотрении сообщений о фактах хищения дорожного покрытия.

Сейчас дела расследуются в следственном управлении регионального МВД. Кроме того, проверяется история банкротства предприятия. Правовую оценку прокуроры дадут и действиям чиновников Хотьковского сельского поселения и администрации Шаблыкинского района.