Под Орлом прокуратура заставила фирму выдать зарплату рабочим

Задолженность по зарплате была выявлена в Дмитровском районе.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, проверка коснулась ООО «Жилстройсервис плюс». Фирма задолжала 19 своим работникам зарплату — 146 тысяч рублей. Заработок они получили после того, как был наказан их работодатель.

Прокурор района возбудил административное дело в отношении самого предприятия и его генерального директора. Они были признаны виновными в нарушении трудового законодательства. Главу фирмы оштрафовали на 10 тысяч рублей, а предприятие – на 30 тысяч. В прокуратуре отмечают, что в настоящее время задолженность по зарплате погашена.