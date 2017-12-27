 

Под Орлом прокуратура заставила фирму выдать зарплату рабочим

27.12.2017 | 13:57 Новости, Общество

Задолженность по зарплате была выявлена в Дмитровском районе.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, проверка коснулась ООО «Жилстройсервис плюс». Фирма задолжала 19 своим работникам зарплату — 146 тысяч рублей. Заработок они получили после того, как был наказан их работодатель.

Прокурор района возбудил административное дело в отношении самого предприятия и его генерального директора. Они были признаны виновными в нарушении трудового законодательства. Главу фирмы оштрафовали на 10 тысяч рублей, а предприятие – на 30 тысяч. В прокуратуре отмечают, что в настоящее время задолженность по зарплате погашена.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования