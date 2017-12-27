 

Портал Клычкова срочно «переехал» в Россию

27.12.2017 | 12:02 Новости, Общество

Согласно данным 2ip.ru, портал «Обращаем внимание», запущенный 25 декабря врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым как средство связи чиновников и населения, «переехал» в РФ. Изначально в графе «Страна» значились Нидерланды. После опубликованной «Орелградом» информации разработчики сначала попытались оправдаться через издание «Орловские новости», но затем перенесли портал на другой IP-адрес и сервер.

При этом контактным лицом хостинга «Хост Зеалот», на котором сейчас базируется «Обращаем внимание», значится некто Вилко Дамианов (Vilko Damianov) — гражданин Болгарии. Очевидно, компания размещает свои сервера в РФ.

Напомним, при присоединении к проекту «Обращаем внимание» орловцам предлагается вбить свои имя и адрес электронной почты, а также дать согласие на обработку персональных данных.

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