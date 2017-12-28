Орловская митрополия назвала важнейшие события будущего года

В Орле обсудили аспекты церковной жизни.

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, накануне в храме Смоленской иконы Божией Матери прошло годовое отчетное собрание духовенства. Председательствовал митрополит Орловский и Болховский Антоний. Участники обсудили различные аспекты церковной жизни региона в 2017 году и важнейшие события, которые Орловская митрополия будет отмечать в 2018 году. Таковыми станут:

— 100-летие мученической кончины священномученика Иоанна Панкова и его сыновей Петра и Иоанна (9 мая 2018 года). К событию будет приурочена большая фотовыставка о гонениях на Православную веру в Орловской епархии в XX веке;

— 230-летие образования Орловской епархии;

— 90-летие кончины священноисповедника Георгия Коссова (8-9 сентября 2018 года).

Кроме того, участники обсудили темы важности получения духовного образования священниками, не имеющих такового, и поддержали «дальнейшее распространение практики обязательных огласительных бесед перед совершением Таинства крещения».