Стали известны оклады орловских чиновников

В Орле изменили правила исчисления денежного содержания гражданских служащих.

Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности врио губернатора Александр Бударин. Он внес изменения в указ, принятый в 2006 году. В частности, документом установлены оклады за классный чин. Они устанавливаются каждому гражданскому служащему руководителем соответствующего органа государственной власти Орловской области и с 1 января 2018 года составят:

— секретарь государственной гражданской службы 1, 2 или 3-го класса – 1 200 рублей;

— референт государственной гражданской службы 1, 2 или 3-го класса – 2 400 рублей;

— советник государственной гражданской службы 1, 2 или 3-го класса – 3601 рубль;

— государственный советник 1, 2 или 3-го класса – 4801 рубль;

— действительный государственный советник 1, 2 или 3-го класса – 6001 рубль.

Кроме того, утверждены базовые оклады специалистам. Они устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификационным группам. Так, базовый оклад главного программиста и главного архитектора Орловской области составит 8062 рубля, оперативного дежурного приемной губернатора – 3971 рубль, секретаря – 5586 рублей.

Отметим, что базовые оклады — это малая часть денежного содержания чиновников. В соответствии с внутренними положениями они имеют право на надбавки и премии. Об истинном доходе свидетельствуют данные Росстата. Согласно им, среднемесячная начисленная заработная плата государственных гражданских служащих Орловской области в органах исполнительной власти составляет 40404 рубля, в органах законодательной власти – 50406.

Средний заработок государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Орловской области в 1,8 раза превышает зарплату государственных гражданских служащих территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти. Последние в этом году в среднем зарабатывали по 21846 рублей.