 

Стали известны оклады орловских чиновников

28.12.2017 | 11:33 Новости, Политика

В Орле изменили правила исчисления денежного содержания гражданских служащих.

Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности врио губернатора Александр Бударин. Он внес изменения в указ, принятый в 2006 году. В частности, документом установлены оклады за классный чин. Они устанавливаются каждому гражданскому служащему руководителем соответствующего органа государственной власти Орловской области и с 1 января 2018 года составят:

— секретарь государственной гражданской службы 1, 2 или 3-го класса – 1 200 рублей;

— референт государственной гражданской службы 1, 2 или 3-го класса – 2 400 рублей;

— советник государственной гражданской службы 1, 2 или 3-го класса – 3601 рубль;

— государственный советник 1, 2 или 3-го класса – 4801 рубль;

— действительный государственный советник 1, 2 или 3-го класса – 6001 рубль.

Кроме того, утверждены базовые оклады специалистам. Они устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификационным группам. Так, базовый оклад главного программиста и главного архитектора Орловской области составит 8062 рубля, оперативного дежурного приемной губернатора – 3971 рубль, секретаря – 5586 рублей.

Отметим, что базовые оклады — это малая часть денежного содержания чиновников. В соответствии с внутренними положениями они имеют право на надбавки и премии. Об истинном доходе свидетельствуют данные Росстата. Согласно им, среднемесячная начисленная заработная плата государственных гражданских служащих Орловской области в органах исполнительной власти составляет 40404 рубля, в органах законодательной власти – 50406.

Средний заработок государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Орловской области в 1,8 раза превышает зарплату государственных гражданских служащих территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти. Последние в этом году в среднем зарабатывали по 21846 рублей.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования