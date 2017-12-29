 

Орловчанка случайно убила соседку на кухне

29.12.2017 | 12:45 Новости, Происшествия

Дело о смерти женщины рассмотрел Железнодорожный райсуд.

Как сообщили в суде Железнодорожного района, органы предварительного следствия квалифицировали действия подсудимой по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Конфликт произошел в мае этого года. Соседки поссорились на кухне. Одна из них ударила другую по голове. В результате та получила серьезную травму и была госпитализирована в областную больницу, где спустя неделю скончалась.

Суд переквалифицировал действия подсудимой. Он пришел к выводу «о случайном характере происшедшего конфликта и об отсутствии умысла и намерений на причинение тяжкого вреда здоровью».

Женщину признали виновной по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ее приговорили к 1 году исправительных работ с удержанием в доход государства 15 процентов из заработной платы. Приговор в законную силу еще не вступил.

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