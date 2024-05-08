Ветеранам ДНР и ЛНР дали в Орле жилищные льготы

Право на льготу получили те, кто воевал с 2014 года.

Правительство Орловской области внесло изменения в постановление от 29 мая 2009 года № 43 «Об установлении денежной формы предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан». Документом вводится новая льгота, а также уточняется порядок оказания помощи. Краткий обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

В соответствии с новым документом, ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50 процентов расходов по оплате жилого помещения назначается: гражданам, принимавшим в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР, народной милиции ЛНР, а также других воинских формирований этих республик, начиная с 11 мая 2014 года. То есть льгота дается тем, кто еще 10 лет назад выступил против кровавого киевского режима.

Не забыли областные власти и участников специальной военной операции. Согласно поправкам, аналогичная льгота предоставляется гражданам, заключившим контракт (имевшим иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года. Также новым постановлением правительства региона скорректирован перечень документов, необходимых различным категориям заявителей для получения компенсации. В документе приведены формы заявления о назначении ежемесячной денежной компенсации, решений о назначении или об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации.

ИА «Орелград»