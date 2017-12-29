Политологи оценили Клычкова на фоне других губернаторов

Главу региона упрекают в отсутствии хозяйственного опыта и провале медийной политики.

Директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев дали оценку назначению Андрея Клычкова врио губернатора Орловской области. Комментарии опубликованы на сайте «Клуба регионов».

Константин Калачев заявил, что на работе Андрея Клычкова сказывается отсутствие политического опыта, и припомнил ему провал с плагиатом текста инвестиционного послания.

— Или, например, [можно вспомнить] Орловскую область, где главу региона Андрея Клычкова обвиняют в плагиате инвестиционного послания. Я думаю, что врио губернатора подставило окружение, но это тоже демонстрация отсутствия опыта. У одних глав регионов отсутствует политический опыт, а у Клычкова отсутствует опыт хозяйственный, экономический, — сказал политолог, добавив, что врио губернатора Орловской области, скорее всего, доработает до выборов и будет в них участвовать, но избирательная кампания может быть проблемной.

В отличие от коллеги, Дмитрий Фетисов более жестко высказался о работе Андрея Клычкова, назвав ее провальной на фоне других назначенных врио. Политконсультант упрекает главу Орловской области в излишнем самопиаре и отсутствии важных управленческих решений.

— Создается впечатление, что он не понимает, в какой регион попал, и вместо реальных дел занимается чисто пиаром, позиционированием себя как открытого успешного губернатора, что не соответствует действительности. Причем в области зреют межэлитные конфликты, они уже начинают проявляться, звучит открытая критика в адрес Клычкова, — заявил Дмитрий Фетисов. — Плюс у него откровенно провальная информационная политика, уже окончательно испорчены отношения с рядом СМИ, и, собственно, в команду, которая занимается медийной политикой, подбираются бескомпромиссные люди, не готовые к диалогу с журналистами. В результате пока у Клычкова динамика очень негативная.