Полиция попросила орловцев отметить Новый год без экстремизма

УМВД России по Орловской области напомнило жителям региона о необходимости соблюдения порядка во время массовых мероприятий. В числе прочего орловцев просят придерживаться запрета осуществления экстремисткой деятельности.

Во время участия в массовых мероприятиях граждане обязаны:

— соблюдать и поддерживать общественный порядок;

— не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих;

— бережно относиться к сооружениям и оборудованию объекта проведения массового мероприятия;

— вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий;

— выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия;

— не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;

— парковать автотранспорт в специально отведенных местах.

— при возникновении экстренных ситуациях действовать согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел (организаторов публичных мероприятий) или ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать паники.

Участникам массового мероприятия запрещается:

— допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и достоинство других людей;

— проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие слизистые оболочки человеческого организма вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и продукцию в стеклянной и металлической таре; крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим участникам, а также нормальному проведению массового мероприятия;

— выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений участников массового мероприятия, а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия;

— распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах;

— совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие общественный порядок и угрожающие общественной безопасности;

— создавать помехи передвижению участников мероприятия и транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на них людей;

— повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зелёные насаждения;

— скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности;

— наносить на любые поверхности и предметы, использовать плакаты и иную демонстрационную продукцию из любых материалов, демонстрирующих условные обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной и иной ненависти и вражды.

Полиция напоминает, что жители могут быть оштрафованы или арестованы за нецензурную брань, оскорбительное приставание, неповиновиние сотрудникам УМВД, демонстрирование нацистской атрибутики.