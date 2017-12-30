Трое пострадали в ДТП на Мостовой

Раненых пришлось извлекать из автомобиля.

29 декабря вечером на улице Мостовой столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и «Опель», сообщили в ГУ МЧС по Орловской области. ДТП произошло в 19:29.

Судя по снимкам с места происшествия, машины врезались лоб в лоб. Над ликвидацией последствий происшествия работали 9 спасателей, в том числе техногенная группа — очевидно, поврежденный кузов одной из машин пришлось разрезать и извлекать раненых. Травмы различной степени тяжести получили три человека. Их доставили в медучреждения.