 

Под Орлом пенсионер умер в больнице после ДТП

31.12.2017 | 11:47 Новости, Происшествия

Мужчина был сбит легковым автомобилем.

В Дмитровске 22-летний водитель ВАЗ-21099 сбил 77-летнего мужчину, сообщили в УГИБДД по Орловской области. Позже пенсионер скончался в больнице. ЧП произошло 30 декабря в 18:56.

«Девяносто девятая» ехала по улице Братьев Овинниковых в сторону выезда из Дмитровская и в районе дома №28 сбил пенсионера. Он переходил дорогу на перекрестке. В госавтоинспекции отметили, что молодой водитель ехал со скоростью, не соответствующую дорожным условиям.

Пенсионера доставили в Дмитровскую ЦРБ, но врачи не сумели спасти его жизнь — в течение суток он скончался.

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