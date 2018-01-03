Афиша в Орле 3 января

В Орле продолжается череда новогодних мероприятий.

3 января в доме Т.Н. Грановского пройдет мероприятие «Легенды и сказки Рождества». В «Свободном пространстве» покажут спектакль «Месяц в деревне. Из жизни отдыхающих» (начало в 19:00). В Орловской филармонии в 11:00 начнется представление сказки «Двенадцать месяцев». В ОГАТ им. Тургенева для зрителей подготовили музыкальную сказку «Поди туда, не знаю куда», спектакль стартует в 11:30.

В 11:00 на площади Ленина начнется развлекательная программа для детей. В 12:00 в Городском парке пройдет новогодняя интермедия для детей «В снежном царстве, морозном государстве». В это же время снова состоится «Операция «Новый год» в Детском парке.