 

В Орловской области проведут президентскую олимпиаду

4.1.2018 | 9:52 Новости, Политика

Интернет-олимпиада предназначена для будущих и молодых избирателей.

Избирательная комиссия Орловской области объявила о проведении интернет-олимпиады среди молодых и будущих избирателей. Она будет посвящена выборам президента Российской Федерации, которые намечены на 18 марта 2018 года. Олимпиаду проведут ради повышения интереса орловской молодежи к главным выборам страны.

Она возьмет старт 15 января и продлится до 30 апреля. Задания и форма ответов на вопросы будут размещены в разделе «Конкурсы» на сайте Избирательной комиссии Орловской области. Участники должны будут дать согласие на обработку своих персональных данных. Кроме того, они должны согласиться с тем, что их имена могут быть использованы избиркомом в выпускаемых изданиях, выставках и других мероприятиях.

Интернет-олимпиада будет проведена в двух возрастных категориях: от 12 до 17 лет и от 18 до 35 лет. В каждой из них комиссия определит по три победителя, которые будут награждены дипломами.

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