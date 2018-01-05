КСП проверит санаторий «Дубрава» и «Орелоблэнерго»

Сформирован план работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год.

Контрольно-счетная палата Орловской области утвердила план работы на текущий год. В частности, в него включены проверки, которые будут проведены на основании предложений и запросов врио губернатора Андрея Клычкова. Всего планируется провести семь таких мероприятий.

Так, предполагается оценить эффективность мер государственной поддержки в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства Орловской области» и выделения субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам.

Планируется проверка финансово-хозяйственной деятельности ГУП ОО «Санаторий «Дубрава», ГУП ОО «Орелпромэксплуатация» и АО «Типография «Труд», а также проверка эффективности использования государственного имущества АО «Орелоблэнерго».

Кроме того, глава региона поручил КСП проанализировать выполнение областной адресной программы капремонта многоквартирных домов и подпрограммы сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения животных.