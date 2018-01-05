Стало известно, кто в Орле зарабатывает больше всех

Правительство Орловской области сравнило зарплаты по отраслям.

Информация об уровне оплаты труда работников в Орловской области содержится в очередном бюллетене о социально-экономическом состоянии региона. Его ежемесячно выпускает правительство области.

По предварительным данным, по итогам 2017 года самый высокий уровень оплаты труда был зафиксирован в организациях финансовой и страховой сферы. Средняя зарплата там составляет 41,9 тысячи рублей, что в 1,7 раза превышает среднеобластной уровень (24 тысячи).

«В реальном секторе экономики лидирующую позицию по уровню оплаты труда занимают предприятия по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха с заработной платой 29,3 тысячи рублей, или 122,1 процента к средней по области», — отмечено в бюллетене.

Самую низкую зарплату в Орловской области получают работники гостиниц и предприятий общественного питания — 14 тысяч рублей. Не намного богаче работники культуры, спорта и организации досуга и развлечений. Они в среднем зарабатывают по 18,4 тысячи рублей в месяц.