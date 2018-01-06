Клычков продолжит общаться с орловцами по четвергам

Утвержден график личного приема чиновников на 2018 год.

Исполняющий обязанности врио губернатора Александр Бударин утвердил график личного приема граждан главой региона и членами правительства Орловской области на 2018 год.

Губернаторский режим общения с народом не изменится. Как и в 2017 году, Андрей Клычков будет общаться с орловцами каждый третий четверг каждого месяца с 14 до 15 часов. Аналогичный график был и у его предшественника Вадима Потомского.

Прием будет проводиться ведется по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, кабинет 107. Возможно, график изменится после губернаторских выборов. Целиком он выглядит так:

Андрей Клычков, временно исполняющий обязанности губернатора и председателя правительства – третий четверг каждого месяца с 14.00 до 15.00;

Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя правительства – второй четверг каждого месяца с 15.00;

Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства по экономике и финансам – третий вторник каждого месяца с 15.00;

Анатолий Мишанов, первый заместитель председателя правительства – первый четверг каждого месяца с 10.00;

Вадим Соколов, руководитель администрации губернатора и правительства – первая среда каждого месяца с 15.00;

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства по агропромышленному комплексу – вторая пятница каждого месяца с 10.00;

Вячеслав Ерохин, заместитель председателя правительства по внутренней политике – четвертая среда каждого месяца с 15.00;

Игорь Козин, заместитель председателя правительства по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости – третья среда каждого месяца с 15.00;

Андрей Усиков, заместитель председателя правительства по социальной политике – второй вторник каждого месяца с 15.00;

Виталий Утешев, заместитель председателя правительства по безопасности – четвертый вторник каждого месяца с 10.00;

Сергей Филатов, заместитель председателя правительства по развитию инвестиционной деятельности – вторая среда каждого месяца с 15.00;

Сергей Аржанов, член правительства, руководитель департамента государственной гражданской службы, кадров и противодействия коррупции – вторая среда каждого месяца с 10.00;

Денис Блохин, член правительства, руководитель департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства – первая среда каждого месяца с 10.00;

Сергей Борзенков, член правительства, руководитель департамента сельского хозяйства – четвертая пятница каждого месяца с 15.00;

член правительства, руководитель департамента правового обеспечения и государственного финансового контроля – третья среда каждого месяца с 10.00;

Александр Лялюхин, член правительства, руководитель департамента здравоохранения – первый вторник каждого месяца с 15.00;

Геннадий Парахин, член правительства, руководитель департамента промышленности, связи и торговли – вторая пятница каждого месяца с 15.00;

Елена Сапожникова, член правительства, руководитель департамента финансов – первый четверг каждого месяца с 15.00;

Татьяна Шевцова, член правительства, руководитель департамента образования – четвертый вторник каждого месяца с 15.00.