В Орле нашли микроскопическое членистоногое

Волосатый клещ было найден при обследовании пшеницы.

Как сообщает пресс-служба Орловского референтного центра Россельхознадзора, специалисты отдела исследований в области карантина растений, качества и сертификации семян обследовали образец продовольственной пшеницы от партии весом 3118 тонн. Была проведена энтомологическая и гербологическая экспертиза.

— В результате проведенных исследований карантинных объектов не выявлено, — сообщили в референтном центре. — Из некарантинных в результате энтомологической экспертизы обнаружен обыкновенный волосатый клещ в жизнеспособном состоянии.

Обыкновенный волосатый клещ – это микроскопическое членистоногое, почти прозрачное с длинными волосками на теле. Один из самых распространенных среди клещей, встречающихся в запасах.