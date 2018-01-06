 

В Орле нашли микроскопическое членистоногое

6.1.2018 | 14:34 Новости, Общество

Волосатый клещ было найден при обследовании пшеницы.

Как сообщает пресс-служба Орловского референтного центра Россельхознадзора, специалисты отдела исследований в области карантина растений, качества и сертификации семян обследовали образец продовольственной пшеницы от партии весом 3118 тонн. Была проведена энтомологическая и гербологическая экспертиза.

— В результате проведенных исследований карантинных объектов не выявлено, — сообщили в референтном центре. — Из некарантинных в результате энтомологической экспертизы обнаружен обыкновенный волосатый клещ в жизнеспособном состоянии.

Обыкновенный волосатый клещ – это микроскопическое членистоногое, почти прозрачное с длинными волосками на теле. Один из самых распространенных среди клещей, встречающихся в запасах.

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