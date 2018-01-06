 

В Орле забытый всеми МУП вновь избежал банкротства

6.1.2018 | 15:40 Новости, Общество

Арбитраж рассмотрел очередное ходатайство конкурсного управляющего МУП «ДЭУ».

В Орле арбитражный суд в очередной раз продлил процедуру конкурсного производства в отношении МУП «Дорожно-эксплуатационное управление». Она продлена до 20 марта 2018 года. Тем самым побит очередной рекорд.

Отметим, что 17 января исполнится ровно 11 лет с того дня, когда решением арбитражного суда Орловской в отношении МУП «ДЭУ» была введена процедура конкурсного производства. С тех пор на предприятии сменилось множество управляющих. Но до сих пор, как следует из очередного ходатайства, цели конкурсного производства не достигнуты.

Многие горожане уже забыли данный МУП. Напомним, что предприятие занималось ремонтом и содержанием дорог областного центра. У него была мощная производственная база, собственный асфальтовый завод и линия по производству плитки.

В первой половине 2000-х годов МУП «ДЭУ» угодило в финансовый кризис. У предприятия появились долги по налогам. Постепенно оно пришло к процедуре банкротства, которая длится уже более десяти лет.

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