Брянскую фирму крупно оштрафовали за неубранные орловские скверы

МКУ «УКХ города Орла» выиграло суд у брянской компании.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковое заявление муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» к обществу с ограниченной ответственностью «Фараон+» из Брянска о взыскании 672,3 тысячи рублей. Из них 188,6 тысячи рублей составила пеня, остальное – штраф.

Как следует из материалов дела, в январе 2016 года стороны заключили муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и уборке скверов и парков Орла. Его цена составила 9,67 миллиона рублей. Однако проверка показала, что подрядчик к выполнению работ в заявленные сроки «не приступил во всех парках и скверах, перечисленных в титульном списке».

В результате заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. В нем было указано, что контракт считается расторгнутым через десять дней с даты уведомления подрядчика. Суд счел датой расторжения муниципального контракта 15 февраля 2016 года. Просрочка исполнения обязательства составила 20 дней.

Заказчик рассчитал за данный период пени и штраф. Суд счел требования истца справедливыми и разумными. С брянской фирмы взыскана заявленная сумма. Впрочем, она имеет право обжаловать решение в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.