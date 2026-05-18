Подписан контракт на капремонт офиса СФР в Орле

18.5.2026

Работы выполнит ООО «СК Центр».

Фото: Отделение СФР по Орловской области

Отделение СФР по Орловской области завершило торги и подписало контракт. На него претендовали две компании. Одна предложила цену, аналогичную стартовой (максимальной), другая сбавила стоимость примерно на 146 тысяч — до 29 миллионов 50 тысяч 630 рублей. Она и стала победителем.

Капремонт должны будут сделать в офисе клиентской службы на Комсомольской, 108. Он пройдёт в два этапа. Оба финишируют в этом году: первый – 10 августа, второй – 30 октября.

Ранее сообщалось, что в связи с работами количество окон приёма в данном офисе будет сокращено.

ООО «СК Центр» зарегистрировано в Орле в 2016 году. В 2024 компания пыталась получить контракт на ремонт школы №14.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

