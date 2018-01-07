 

В Орловской области 20 человек задержали за незаконные посылки

7.1.2018 | 11:39 Новости, Общество

Задержанные пытались передать в колонии запрещенные предметы.

Об этом сообщил руководитель управления ФСИН по Орловской области Владимир Волосевич. По его словам, с осужденными и их родственниками проводится большая разъяснительная работа. Несмотря на это, в 2017 году за передачу запрещенных предметов было задержано 20 граждан.

Из них 19 уже привлечены к административной ответственности. Кроме того, по двум материалам возбуждены уголовные дела. Для сравнения: в 2016 году было задержано 24 гражданина, из них 21 был привлечен к административной ответственности.

— В целом задачи, поставленные директором ФСИН России, выполнены, — отметил Владимир Волосевич, подводя итоги уходящего года. — Оперативная обстановка в учреждениях области остается управляемой. Не допущено массовых беспорядков, особо тяжких преступлений и побегов.

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Орелград. 2018 год

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