 

РФС попросил от Клычкова денег для ФК «Орел»

8.1.2018 | 12:27 Новости, Спорт

Фото: Анастасия Дорохова / ОрелСпорт

Полтора миллиона нужны для погашения задолженности.

Гендиректор Российского футбольного союза Александр Алаев направил письмо врио губернатора Орловской области Андрею Клычкову с просьбой погасить задолженность перед футболистами ФК «Орел», сложившуюся еще до лишения клуба профессионального статуса. Копия письма опубликована на сайте болельщиков.

Согласно данным РФС, у ФК «Орел» осталась задолженность в размере 1,5 млн рублей перед 7 футболистами. Они доказали ее через Палату по разрешению споров Российского футбольного союза.

— Исходя из информации, указанной в нем [коллективном обращении бывших футболистов ФК «Орел»], недавно в прессе Вы заявили о проведении переговоров с людьми, высказавшими пожелание профинансировать создание профессиональной футбольной команды, — обратился Алаев к Андрею Клычкову. — По мнению РФС, целесообразней не создавать новое юридическое лицо, а восстановить Клуб [«Орел»], поскольку он не является банкротом и не ликвидирован.

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