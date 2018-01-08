РФС попросил от Клычкова денег для ФК «Орел»

Полтора миллиона нужны для погашения задолженности.

Гендиректор Российского футбольного союза Александр Алаев направил письмо врио губернатора Орловской области Андрею Клычкову с просьбой погасить задолженность перед футболистами ФК «Орел», сложившуюся еще до лишения клуба профессионального статуса. Копия письма опубликована на сайте болельщиков.

Согласно данным РФС, у ФК «Орел» осталась задолженность в размере 1,5 млн рублей перед 7 футболистами. Они доказали ее через Палату по разрешению споров Российского футбольного союза.

— Исходя из информации, указанной в нем [коллективном обращении бывших футболистов ФК «Орел»], недавно в прессе Вы заявили о проведении переговоров с людьми, высказавшими пожелание профинансировать создание профессиональной футбольной команды, — обратился Алаев к Андрею Клычкову. — По мнению РФС, целесообразней не создавать новое юридическое лицо, а восстановить Клуб [«Орел»], поскольку он не является банкротом и не ликвидирован.