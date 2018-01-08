В Мценске отец двоих детей едва не убил подростка

Вступил в законную силу приговор Мценского райсуда.

В Мценске отправили в исправительную колонию молодого мужчину, который в ходе конфликта в ночном клубе едва не убил подростка. Преступление было совершено в августе 2017 года. Мужчине не понравилось, что подросток случайно задел его плечом на танцполе. Между ними вспыхнул словесный конфликт.

Выяснение отношение продолжилось на улице. Мужчина выхватил нож из пряжки своего ремня, специально сконструированной для скрытого ношения оружия. Несовершеннолетнему он нанес один удар в живот. В результате потерпевший получил серьезную рану и мог умереть. Его спасли медики.

Действия мужчины были квалифицированы по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Подсудимый вину признал полностью. Суд учел то, что у него на иждивении находятся двое малолетних детей. Мужчину наказали лишением свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.