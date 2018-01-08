В Орле причиненный почве ущерб оценили в 59 млн рублей

Россельхознадзор подвел итоги земельного контроля.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, порча плодородного слоя почвы является одним из существенных факторов, влияющих на экологическую обстановку в регионе. По словам руководителя ведомства Евгения Черного, такие нарушения в основном допускаются при строительстве дорог, прокладке трубопроводов и добыче полезных ископаемых.

Кроме того, серьезно проблемой остается захламление земель отходами. Согласно статистике, в 2017 году было выявлено 21 нарушение на площади более 49 га. Сумма ущерба, нанесенного почвам, превысила 59,3 миллиона рублей. Специалисты Россельхознадзора обращаются в суд с исками. Виновных обязывают выполнить рекультивацию нарушенного участка или возместить ущерб в денежном эквиваленте.