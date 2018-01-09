 

Орловцам рассказали об опасности дрожжей

9.1.2018 | 14:55 Новости, Общество

В Орле выявлены случаи повышенного содержания дрожжей в молочной продукции.

За четвертый квартал 2017 года в Орловской области выявлено семь случаев повышенного содержания дрожжей в молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Орловского референтного центра Россельхознадзора.

Анализ провели специалисты отдела ветсанэкспертизы. Они исследовали 32 пробы молочной продукции и получили семь положительных результатов. Материалы исследования направлены в территориальное управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер, отметили в центре.

Специалисты рассказали, что дрожжи представляют собой одноклеточные микроорганизмы, величина которых в 10 раз превышает величину бактерий. Они входят в состав заквасок и являются обязательным компонентом микрофлоры кисломолочных продуктов. Их содержание нормируется Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

— В то же время так называемые дикие дрожжи могут вызывать пороки молочных продуктов, — рассказали в референтном центре. – Их интенсивное развитие на поверхности творога, сметаны и масла приводит к порче продуктов.

Потребляя молочную кислоту, дрожжи вызывают разложение белков и способствуют развитию гнилостных бактерий, пояснили специалисты.

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