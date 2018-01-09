 

В Орле мошенницу обязали вернуть жертве деньги за квартиру

9.1.2018 | 7:00 Новости, Общество

Областной суд удовлетворил иск о возмещении ущерба.

Орловский областной суд рассмотрел исковое заявление местного жителя, который несколько лет назад пострадал от действий мошенницы. Женщина работала в агентстве недвижимости. Она предлагала орловцам посреднические услуги при покупке квартир в новостройках. Мошенница заключала договоры и брала крупные суммы у покупателей. Ее жертвами стали как минимум шесть человек.

Квартир они не дождались. Посредница попросту прикарманила их деньги, а жилье перепродала. В 2016 году она была признана виновной и приговорена к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Потерпевшие получили право в гражданском процессе взыскать с нее ущерб, причиненный преступлением.

Этим воспользовался один из обманутых покупателей. Областной суд взыскал в его пользу с осужденной 698 тысяч рублей, которые она незаконно присвоила и потратила на собственные нужды.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования