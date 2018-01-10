 

Орловец попал под суд за поездку на тракторе

10.1.2018 | 15:07 Новости, Общество

Житель Ливен получил полтора года лишения свободы условно за «пьяное» преступление.

Как сообщили в суде Ливенского района, местный житель признан виновным по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение иным транспортным средством, без цели хищения (угон)». Преступление было совершено в апреле 2017 года. Глубокой ночью подсудимый вместе с приятелем на территории базы производственной базы распивал спиртное.

Алкоголь сделал свое дело. Мужчина решил угнать трактор МТЗ-82. Приятелю сказал, что владелец базы якобы разрешил ему взять трактор и совершить поездку. Собутыльники забрались в кабину и тронулись в путь. Покатавшись, они вернули трактор на место.

Под суд попал лишь один из участников тех событий. Он полностью признал вину и раскаялся. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

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