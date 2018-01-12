В Орле монтируют новый подъемник для Ильи Лукьянчикова

История подходит к концу.
Следственный комитет по Орловской области 12 января сообщил о том, что в доме №28 по улице Раздольной, где проживает ребенок-инвалид Илья Лукьянчиков, монтируют новый подъемник.
Сотрудники Следственного управления сумели добиться понимания от производителя, который изготовил агрегат в короткие сроки. В ходе ряда совещаний с чиновниками администрации Орла те приняли решение выделить средства для приобретения нового подъемника.
— В настоящее время производится монтаж подъемника, а также пуско-наладочные и испытательные работы. Данный процесс контролируется потерпевшей стороной и представителями следственного управления. В ближайшее время расследование уголовного дела будет завершено, — добавили в СК.
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ИА «Орелград»