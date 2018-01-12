 

В Орле МУП РОУ наказали за просроченную ограду

12.1.2018 | 14:54 Новости, Общество

С муниципального предприятия взыскали пени.

В Орле суд заставил МУП «Ритуально-обрядовых услуг» выплатить клиенту компенсацию морального вреда, штраф и неустойку за неустановленную ограду, сообщили в Роспотребнадзоре.

Потребитель обратился в ведомство и заявил о нарушении его прав. Представители Роспотребнадзора обратились в суд. Согласно законодательству, неустойка за каждый просроченный день составляет три процента от суммы предварительной оплаты товара.

Из-за беспечности сотрудников муниципального предприятия неустойка достигла 16,6 тысяч. Эту сумму и предстоит заплатить МУП РОУ. Кроме того, в счет клиента взысканы штраф и компенсация морального вреда.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования