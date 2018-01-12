В Орле МУП РОУ наказали за просроченную ограду

С муниципального предприятия взыскали пени.

В Орле суд заставил МУП «Ритуально-обрядовых услуг» выплатить клиенту компенсацию морального вреда, штраф и неустойку за неустановленную ограду, сообщили в Роспотребнадзоре.

Потребитель обратился в ведомство и заявил о нарушении его прав. Представители Роспотребнадзора обратились в суд. Согласно законодательству, неустойка за каждый просроченный день составляет три процента от суммы предварительной оплаты товара.

Из-за беспечности сотрудников муниципального предприятия неустойка достигла 16,6 тысяч. Эту сумму и предстоит заплатить МУП РОУ. Кроме того, в счет клиента взысканы штраф и компенсация морального вреда.