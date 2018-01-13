Орловчанка отсудила у автоледи 650 тысяч рублей

Сбитая на «зебре» женщина получит компенсацию морального вреда.

Орловский областной суд оставил без изменения решение Заводского райсуда Орла по иску местной жительницы к автоледи. В пользу истицы присуждена компенсация морального вреда в размере 650 тысяч рублей. Такую сумму она получит за ДТП, в которое не по своей вине угодила в сентябре 2016 года.

Как следует из материалов дела, женщина переходила проезжую часть автодороги по нерегулируемому светофором пешеходному переходу, то есть по «зебре». В этот момент ее сбил автомобиль, которым управляла ответчица. Проверка полиции показала, что ДТП произошло по вине водителя.

Пострадавшая получила травмы и была вынуждена взять больничный. Лечение растянулось на несколько месяцев. Истица требовала компенсацию в размере 1 миллион рублей, а также возмещение утраченного заработка. Но суд, оценив обстоятельства, остановился на вышеуказанной сумме.

ИА «Орелград»