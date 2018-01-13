Под Орлом водителя обязали сдать права в ГИБДД

Суд вынес решение по иску прокурора Верховского района.

Как сообщили в суде Верховского района, прокурор подал иск к местному жителю в интересах неопределенного круга лиц. Он заявил, что мужчина представляет потенциальную угрозу для окружающих. У него имеются действующие водительские права на управление транспортными средствами категории «В, С».

Однако прокуратура выяснила, что данный водитель с 2007 года состоит на диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия. Периодическое употребление». Кстати, действующее водительское удостоверение ему было выдано в 2014 году.

— Срок диспансерного учета больных хроническим алкоголизмом в случае наступления после лечения стойкой, объективно подтвержденной ремиссии, составляет 3 года, — пояснили в суде. — Стойкой ремиссии у ответчика не наблюдается. Своими действиями он нарушает права граждан.

Иск был удовлетворен в полном объеме. Суд принял решение прекратить право ответчика на управление транспортными средствами и обязал его сдать водительское удостоверение в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу. Кстати, пока в силу оно не вступило и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»