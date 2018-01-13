В Орловской области перевезли 46 млн пассажиров

Орелстат подвел предварительные итоги работы общественного транспорта.

В Орловской области автобусами и маршрутными таксомоторами на коммерческой основе перевезено 45,6 миллиона пассажиров с пассажирооборотом 443,8 миллиона пассажиро-километров. Об этом сообщает Орелстат. Данные предварительные, они охватывают период за 11 месяцев прошедшего года.

Пик пришелся на май, июль и август. В эти месяцы в Орловской области было перевезено по 4,4 миллиона пассажиров. Кстати, по сравнению с предыдущим годом показатели работы перевозчиков возросли. Например, в ноябре 2016 года было перевезено 3,7 миллиона пассажиров, а в ноябре 2017-го – 4,1 миллиона.

ИА «Орелград»