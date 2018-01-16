Дело о банкротстве «Орловского кристалла» оставлено без движения

Областной арбитраж предложил кредитору доказать финансовые претензии.

Арбитражный суд Орловской области оставил без движения заявление кредитного потребительского кооператива «Кредитный дом» о банкротстве акционерного общества «Орловский кристалл». Этот завод занимается производством алкогольных напитков. Истец просил признать его несостоятельным, ввести процедуру наблюдения и включить в реестр требований кредиторов задолженность в размере 115,9 миллиона рублей.

Однако арбитраж предложил кооперативу представить нормативно-правовое обоснование заявленных требований, в частности о взыскании процентов за пользование займами в сумме 26 миллионов рублей и неустойки в сумме 59,9 миллиона.

Кроме того, в октябре прошлого года решением арбитражного суда Орловской области задолженность в пользу заявителя была взыскана с ЗАО «Орловский кристалл». А в новом заявлении кооператив просит о банкротстве АО «Орловский кристалл». Суд предложил представить объяснения относительно изменения наименования должника.

На основании изложенного заявление КПК «Кредитный дом» о банкротстве АО «Орловский кристалл» было оставлено без движения. Заявителю предложено до 2 марта 2018 года устранить недостатки. Истец также вправе отозвать заявление.

ИА «Орелград»