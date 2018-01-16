 

Избиение девочки: возбуждено дело о халатности

16.1.2018 | 16:46 Новости, Происшествия

Работников социального центра могут наказать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту избиения и унижения 12-летней воспитанницы социально-реабилитационного центра Орла старшими девочками, сообщили в ведомстве. Решение принято по результатам проведения доследственной проверки.

В официальной информации указывается, что работники центра не обеспечили безопасное пребывание ребенка в учреждении. Расследование уголовного дела находится на контроле у начальника орловского СК Анатолия Щурова.

Напомним, сегодня Mash опубликовал видео, на котором три 15-летние девочки заставляют извиняться и избивают 12-летнюю подопечную социального центра за то, что она рассказала воспитателям о ночной обнаженной фотосессии подростков. Сейчас зачинщицы находятся в полицейском центре для несовершеннолетних. К проверке подключилась прокуратура области.

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