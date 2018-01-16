Орловцев предупредили о смертельной опасности жиросжигателя

Роспотребнадзор призвал орловцев отказаться от употребления популярного средства.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, поступила информация о причинении вреда жизни и здоровью граждан в Великобритании от употребления так называемого жиросжигателя DNP. Он содержит химическое вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ).

— Указанный продукт в РФ не разрешен к обороту как пищевой и не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной и пищевой добавки, — пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора. — В нарушение законодательства он рекламируется как «жиросжигатель» и реализуется в интернете, в том числе через социальные сети.

В ведомстве подчеркивают, что динитрофенол используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначен для приема внутрь. Специалисты призывают жителей «отказаться от приобретения и употребления указанного продукта».

— Управлением Роспотребнадзора по Орловской области принимаются меры, направленные на пресечение оборота указанного продукта, — отметили в ведомстве.

Если продукт уже приобретен, орловцам рекомендуют незамедлительно сообщить об этом по телефонам «горячих линий» 41-52-52 и 41-62-67, а также в общественную приемную 42-36-23.

ИА «Орелград»