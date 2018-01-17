В Орле отменяется создание зон Нетронутой природы и Зарождения жизни

С проектной организацией, готовившей документы для Детского парка, расторгнут контракт.

Администрация Орла разорвет контракт с НПО «Град», которая занималась разработкой проекта благоустройства Детского парка по программе «Формирование современной городской среды». Об этом сообщила начальник отдела управления городского хозяйства Орла Галина Итальянцева на заседании профильного комитета горсовета 17 января.

Проектная документация не была принята в связи с тем, что «Град» нарушил срок выполнения работ и не сдал их к 15 декабря 2017 года. УКХ направило в адрес организации уведомление о расторжении контракта.

Напомним, за несколько дней до указанной даты администрация Орла опубликовала проект и сообщила о его грядущей доработке. Он предполагал разделение Детского парка на несколько зон с организацией экотропы, фудкортов, большого конструктора, тренажеров и т.д.

ИА «Орелград»