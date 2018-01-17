В Орловской области 35 детей стали жертвами сексуального насилия

В 2017 году потерпевшими признаны 88 несовершеннолетних.

В 2017 году в Орловской области 35 детей подверглись сексуальному насилию, сообщил руководитель регионального управления Следственного комитета Анатолий Щуров на заседании коллегии 17 января.

В производстве СК находилось 142 дела. Потерпевшими признаны 88 несовершеннолетних, 3 ребенка были убиты. Как правило, происшествия случаются в неблагополучных семьях.

В суд было направлено 29 дел о преступлениях, совершенных детьми, среди них — убийства, изнасилования, кражи и грабежи, наркодела и экстремизм.

ИА «Орелград»