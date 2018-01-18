Орловские депутаты попросят у Медведева денег на стажировку

В регионе задумались о возрождении успешной программы.

Вопрос был обсужден на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов. С докладом перед народными избранниками выступил руководитель управления труда и занятости Анатолий Майоров.

Он напомнил о том, что с 2009 по 2011 годы в программе «Стажировка» приняли участие 1492 выпускника различного уровня профессионального образования и 435 наставников. Свыше 60 процентов участников были трудоустроены в местах прохождения стажировки или вскоре после ее завершения нашли работу по полученной специальности.

— В государственной программе «Содействие занятости населения Орловской области» предусмотрено мероприятие по организации стажировки выпускников, однако оно не реализуется в связи с отсутствием финансирования, — сообщил Анатолий Майоров. — В случае выделения финансовых средств в 2018 году планируется организация стажировки 150 выпускников профессиональных образовательных организаций разного уровня образования.

По его словам, на 1 января 2018 года предприятиями и организациями уже было заявлено 141 свободное рабочее место для стажировки молодых специалистов. Депутаты услышали чиновника и уже подготовили проект обращения к председателю правительства страны Дмитрию Медведеву.

Они собираются попросить «рассмотреть возможность выделения финансовых средств на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации». При этом будет предложено софинансирование в соотношении 95 процентов — средства федерального бюджета и 5 процентов средства региональных бюджетов.

ИА «Орелград»